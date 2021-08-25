Утвержден новый состав Совета безопасности Киргизии
Президент Киргизии Садыр Жапаров в среду утвердил новый состав Совета безопасности республики.
"Президент Садыр Жапаров подписал указ "О некоторых вопросах Совета безопасности Киргизской Республики", - информирует пресс-служба президента.
Председателем Совбеза Киргизии является президент республики, его заместителем назначен Таалатбек Масадыков, секретарем Совбеза стал Марат Иманкулов. Членами Совбеза Киргизии стали спикер парламента, глава кабмина, руководитель президентской администрации, госсекретарь и генпрокурор, главы минобороны, МИДа республики, главы МЧС и МВД, а также председатель Государственного комитета национальной безопасности Киргизии.
В апреле в Киргизии изменилась конституция, в связи с этим возникла необходимость формирования нового состава Совета безопасности.
Вестник Кавказа
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