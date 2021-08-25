Утвержден новый состав Совета безопасности Киргизии

Президент Киргизии Садыр Жапаров в среду утвердил новый состав Совета безопасности республики.

"Президент Садыр Жапаров подписал указ "О некоторых вопросах Совета безопасности Киргизской Республики", - информирует пресс-служба президента.

Председателем Совбеза Киргизии является президент республики, его заместителем назначен Таалатбек Масадыков, секретарем Совбеза стал Марат Иманкулов. Членами Совбеза Киргизии стали спикер парламента, глава кабмина, руководитель президентской администрации, госсекретарь и генпрокурор, главы минобороны, МИДа республики, главы МЧС и МВД, а также председатель Государственного комитета национальной безопасности Киргизии.

В апреле в Киргизии изменилась конституция, в связи с этим возникла необходимость формирования нового состава Совета безопасности.