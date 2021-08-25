Узбекские лимоны будут экспортировать в Китай

Узбекистан получил разрешение на экспорт лимонов в Китай.

Соответствующий документ подписали Агентство по карантину и защите растений Узбекистана и Главное таможенное управление КНР.

Лимоны будут экспортироваться в Китай по правилам Всемирной торговой организации, Международной конвенции о карантине и защите растений, а также законодательства КНР о продовольственной безопасности.

Отмечается, что в цитрусовых не должно быть вредителей, лимонные теплицы должны быть под постоянным контролем Агентства по карантину и защите растений, каждая коробка экспортируемых лимонов должна на английском языке содержать название фрукта, место выращивания, теплицу, регистрационный номер, а также надпись "Экспорт в Китайскую Народную Республику".