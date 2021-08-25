Карабахская головоломка для Москвы

Близится годовщина начала Второй Карабахской войны, завершившейся через 44 дня активных боев победой Азербайджана: три четверти региона вернулись под контроль Баку, а на остальной территории, где компактно проживают этнические армяне, был развернут российский миротворческий контингент. Однако ситуация далека от окончательной стабилизации. Как считают некоторые наблюдатели, существует риск новой военной эскалации - в последние месяцы участились перестрелки, причем как на армяно-азербайджанской границе, так и непосредственно в самом Карабахе, регулярно приводящие к жертвам с обеих сторон. В этой статье мы попытаемся разобрать позиции Баку и Еревана, основные препятствия на пути к устойчивому миру, а также оценить перспективы его достижения.

Что смог выжать из своей победы Баку

Победивший Азербайджан планомерно продавливает реализацию пунктов трехстороннего соглашения от 9 ноября 2020 года. (Говоря об исполнении сторонами положений трехстороннего соглашения, мы также подразумеваем и "войну трактовок", которую перманентно ведут между собой стороны). Вкратце перечислим цели, которых Азербайджан смог достичь с 10 ноября 2020 года. Главное его достижение – бескровная передача Лачинского (за исключением 5-километрового Лачинского коридора), Кельбаджарского и Агдамского районов Азербайджану. За исключением двухнедельной заминки с возвращением Кельбаджарского района, когда армянская сторона при посредничестве Москвы запросила для себя дополнительное время (как оказалось, чтобы сжечь имущество и вырубить леса), процесс прошел без промедления и серьезных инцидентов. Также Баку добился вывода вооруженных сил Армении из приграничных частей Губадлинского и Зангиланского районов, которые оставались под армянской оккупацией на момент подписания трехстороннего соглашения. Об этом вспоминают довольно редко, но в трехстороннем документе об этих территориях ничего не сказано, и вывести войска оттуда Армении пришлось под военным нажимом Азербайджана.

Неточные карты и забытые в Азербайджане армянские военные

Еще одна цель Баку – получение от Еревана карт минных полей - была достигнута лишь частично, в обмен на определенное число армянских военных, находившихся в азербайджанских тюрьмах. Однако, как стало известно из недавних выступлений Ильхама Алиева, точность переданных карт составила всего 25%. Поэтому вопрос оставшихся в Азербайджане армянских военных, где их считают диверсантами, был также фактически снят с повестки. Ереван, не оправдавший американских и российских гарантий по части верности карт, похоже, смирился со срывом переговоров о дальнейшей судьбе своих военных. По крайней мере, пока армянские власти эту тему пока не затрагивают и международной арене этот вопрос активно не поднимается.

Коридор раздора

Чего Азербайджан пока добиться не смог – так это открытия Зангезурского коридора. Здесь спор между Баку и Ереваном сводится к двум ключевым аспектам.

Первый - вопрос об экстерриториальности коридора. В соответствии с трехсторонним соглашением, контроль за транспортными коммуникациями между "материковым" Азербайджаном и Нахчываном должны обеспечивать погранвойска ФСБ России. Пункт 9 соглашения гласит: "Разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе. Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы Пограничной службы ФСБ России. По согласованию Сторон будет обеспечено строительство новых транспортных коммуникаций (выделено автором), связывающих Нахичеванскую Автономную Республику с западными районами Азербайджана". Баку этот пункт рассматривает как веский аргумент в пользу того, что коммуникации с Нахчываном будут иметь экстерриториальный статус "коридора". Ведь, если на аналогичных согласованных условиях функционирует Лачинский коридор, по которому армяне беспрепятственно приезжают в Карабах, то должен быть и Зангезурский, по которому азербайджанцы смогли бы беспрепятственно приезжать в Нахчыван. Разница лишь в том, что в одном случае контроль осуществляют российские миротворцы в Карабахе, а в другом – погранвойска ФСБ на территории Армении. Но Ереван отрицает любую "коридорную логику", настаивая на том, что дословно в тексте трехстороннего о создании "коридора" ничего не сказано. Недавно эту позицию вновь подтвердил премьер-министр Никол Пашинян.

Второй аспект спора о коридорах – тип транспортных коммуникаций. Баку настаивает на том, чтобы его с Нахчываном связали как железная, так и автомобильная дороги. Про автомобильную дорогу открытым текстом и регулярно говорит Ильхам Алиев, в Ереване же предпочитают говорить только о железной дороге. Действительно, в тексте трехстороннего соглашения прописано строительство новых транспортных коммуникаций – именно во множественном числе, и именно новых. Железнодорожное сообщение между основной частью Азербайджана и Нахчываном действовало и в советское время, а потому "новой" эту линию не назовешь. На это и ссылается Азербайджан, требуя строительства автомобильной дороги через Армению до своего эксклава.

Несостоявшийся вывод войск из Карабаха

Еще одно яблоко раздора – вопрос наличия армянских военных на территории дислокации российского миротворческого контингента. Согласно 4-ому пункту трехстороннего соглашения, "миротворческий контингент Российской Федерации развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил. Срок пребывания миротворческого контингента РФ - 5 лет с автоматическим продлением на очередные 5-летние периоды, если ни одна из Сторон не заявит за 6 месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения". На деле, вывода армянских войск из зоны развертывания миротворцев так и не произошло. Более того, в бюллетене МС РФ от 14 июля прямым текстом говорится: "13 июля с 20.27 до 20.53 отмечалась беспорядочная стрельба из стрелкового оружия между подразделениями вооруженных сил Азербайджана и Армении в районе северо-западнее города Шуша".

Это сразу же заметили в Баку. В дальнейшем в своих бюллетенях миротворцы изменили формулировку на "вооруженные формирования Нагорного Карабаха", спровоцировав еще большее раздражение среди азербайджанцев, которые подобную трактовку восприняли как намек на субъектность сепаратистского режима. В Баку напоминают, что в трехстороннем заявлении говорится о "выводе армянских войск", вне зависимости от того, являются ли эти войска регулярной армией Республики Армения или же военными формированиями из числа местных армян. Такая ситуация вносит элементы недоверия с азербайджанской стороны в адрес деятельности миротворцев.

Вопрос о "статусе"

За прошедшие после войны 10 месяцев Пашинян добился немало: смог выиграть парламентские выборы, консолидировать власть и нейтрализовать угрозу военного переворота. Процесс внеочередных парламентских выборов дал Армении определенную передышку от азербайджанского дипломатического (но никак не военного) прессинга. Теперь, когда Пашинян укрепился в кресле премьера, Ереван выдвигает следующий тезис: "Конфликт не завершен, переговоры о статусе Карабаха должны вестись в рамке Минской группы ОБСЕ". Ильхам Алиев, в свою очередь, заявляет, что конфликт завершен, вопрос статуса закрыт, а Минская группа ОБСЕ может заниматься гуманитарными вопросами, например, повышением мер доверия и прочими вопросами второстепенной, с точки зрения реальной политики, важности. Сама Минская группа ОБСЕ (в лице сопредседателей Франции и США) подобной постановкой вопроса явно недовольна и хочет заниматься статусом Карабаха. Россия же, будучи третьим сопредседателем, занимает выжидательную позицию, и предлагает "тему статуса не будировать", как минимум, на этом этапе.

Проблемным для Пашиняна стал вопрос делимитации границ. Пока премьер был занят внутренней политикой и выборами, азербайджанцы заняли все стратегические высоты на границе, поставив в неудобное положение армянские власти, которые забыли отправить своих солдат охранять границы. И на этом направлении Баку, вероятно, будет наращивать давление на Ереван, подталкивая его к старту процесса взаимного признания границ, а значит, к признанию Карабаха в составе Азербайджана.

Перспективы решения проблемных вопросов

В последние недели четко прослеживается ужесточение риторики со стороны официального Баку по вопросам, которые не находят решения: по выводу армянских войск с территории временной ответственности МС РФ и по созданию Зангезурского коридора. Министерство обороны Азербайджана, внешнеполитическое ведомство, а за ними и сам президент Алиев заявили о недопустимости переброски ВС Армении в Карабах посредством Лачинского коридора.

Одновременно в Баку не скрывают беспокойства по поводу намерений Армении восстановить армию за счет военных поставок из России. Как считают азербайджанские власти, подобное развитие событий будет способствовать ужесточению позиции Еревана на переговорах с Баку и заблокирует достижение мирного договора, путь к которому лежит через взаимное признание Арменией и Азербайджаном территориальной целостности друг друга. В случае, если Армения будет ставить во главу угла вопрос статуса Карабаха в качестве предусловия (читай, независимости сепаратистского образования, существующего в пределах зоны ответственности МС РФ), мир в регионе достигнут не будет.

В планировании своих действий на карабахском направлении как Азербайджан, так и Армения ориентируются на ближайшую пятилетку. Уже менее чем через пять лет встанет вопрос о продлении миссии российского миротворческого контингента в Карабахе. За этот срок Ереван постарается восстановить и реформировать с учетом уроков прошлогодней войны свою разгромленную армию, чтобы иметь хоть какие-то козыри в переговорах с превосходящим по силе Азербайджаном.

Возможно, в этом стремлении Армении поможет Россия, пытающаяся сдержать усиление в регионе турецкого фактора.

Баку сидеть сложа руки также не намерен – уже сейчас просочилась информация о новых масштабных азербайджано-израильских договоренностях по военным поставкам, сообщается о регулярных полетах тяжелых военных транспортников из Израиля в Азербайджан. При самом негативном сценарии, в ближайшие пять лет регион ждет гонка вооружений, вспышки насилия на границе и в Карабахе, напряженная дипломатическая и информационная борьба с риском новой войны к 2025 году. В случае неполучения Баку Зангезурского коридора, возможно, ребром встанет вопрос дальнейшего функционирования Лачинского коридора – по зеркальному принципу. С геополитической же точки зрения (особенно в случае принятия Москвой решения о переоснащении армянской армии), Россия рискует подтолкнуть азербайджанцев к еще большей интеграции с Турцией.

Но есть и более оптимистичный сценарий, при котором Азербайджану на первом этапе предоставляется экстерриториальный Зангезурский коридор, который будет действовать, как оговорено в трехстороннем соглашении, под российским контролем. Тем самым, автоматически в силе останутся и все те гарантии, которые Баку дал по функционированию Лачинского коридора. Обеспечив разоружение армянских боевиков в Карабахе, россияне станут единственной военной силой в зоне собственной ответственности в регионе, еще более тесно завязав на себе Армению. Тем самым Москва обеспечит себе лояльное отношение Баку в вопросе продления российской миссии в Карабахе, а риски новой войны в регионе будут нивелированы. Вопрос в том, какой путь изберет Москва – превращения Южного Кавказа в зону экономического сотрудничества и предсказуемости, или же сохранения его в качестве региона застарелых конфликтов и нестабильности с возможностью играть на этих факторах, сохраняя Армению и Азербайджан в качестве рынка сбыта российских вооружений.