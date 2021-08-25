Дым с горящего мусорного полигона добрался до Караганды

Под Карагандой второй день тушат пожар на полигоне твердых бытовых отходов (ТБО). Горит свыше тысячи квадратных метров свалки, ветер и сильная жара осложняют работу пожарных, а дым от полигона дошел до Караганды, которая находится в четырех километрах от поселка Доскей, где горит мусор, - сообщает телеканал КТК.

"Как открыли этот полигон, он с тех пор так и горит. Его сверху тушат – при ветре он опять воспламеняется и горит постоянно. И постоянно запах вот этот, угар. Вчера страшно было: почти весь поселок в дыму был, ветер сильный был", - рассказал местный житель поселка Доскей Ораш Бахраев, передает Sputnik Казахстан.

Пик возгорания пройден, но очаги то и дело продолжают возникать в разных местах. Сильно усложняет работу и ветер. Перекапывать и засыпать все приходится вручную, - говорят в ДЧС региона.

Свалка без преувеличения считается одной из самых проблемных в области. Сам ее владелец Абай Закиров только с начала года насчитал на ней порядка 10 пожаров. Предприниматель уверен, все это происки недоброжелателей - департамент экологии уже подал на него в суд.