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Эрдоган считает, что мусульмане должны обеспечить безопасность всего человечества

Эрдоган считает, что мусульмане должны обеспечить безопасность всего человечества

Президента Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал мусульман к обеспечению мира во всем мире. Об этом он сказал в видеообращении к участникам 4-й Генеральной ассамблеи Молодежного форума Организации исламского сотрудничества (ОИС), пишет Anadolu.

Мусульманам приходится сталкиваться не только с конфликтами, миграцией и бедностью, но и с растущей исламофобией на Западе, заявил турецкий лидер.

Эрдоган полагает, что пришло время, когда мусульманам следует взяться за обеспечение не только собственного спокойствия, но и мира и безопасности всего человечества.

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Вестник Кавказа

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