Сейран Оганян спровоцировал бой на бутылках в парламенте Армении

Потасовка между оппозиционными и провластными парламентариями началась во время выступления депутата от "Гражданского договора" Айка Саркисяна. Бывший министр обороны Сейран Оганян бросил в него бутылку в ответ на обвинения в коррупции.

Потасовку в парламенте своим выступлением спровоцировал представитель провластной фракции "Гражданский договор" Айк Саркисян, - заявил глава фракции "Айастан" и бывший министр обороны Сейран Оганян после произошедшего.

Инцидент начался с того, что Айк Саркисян заявил, что все министры обороны, при которых "за деньги или по звонку освобождались от армии – предатели родины". После этого Оганян швырнул в него бутылкой воды, и в зале заседаний начался переполох. Бутылки стали лететь со всех сторон, - передает Sputnik Армения.

"До драки дело не дошло, произошла потасовка", - сказал Оганян, добавив, что не видел, где находился в этот момент премьер-министр Никол Пашинян, поскольку у него упали очки, и он не рассмотрел премьера.