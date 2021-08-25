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Всемирный банк оставил Афганистан без помощи из-за талибов

Всемирный банк оставил Афганистан без помощи из-за талибов

Всемирный банк заморозил программу помощи Афганистану после того, как власть в стране захватил "Талибан" (запрещено в РФ).

С прошлого года ВБ направил на проекты реконструкции и развития Афганистана порядка $5,3 млрд через Международную ассоциацию развития (IDA). На апрель 2021 года у IDA было 12 активных проектов в стране на $940 млн. Также в Афганистане осуществлялись 15 проектов Трастовый фонд реконструкции Афганистана (спецфонд ВБ) общей стоимостью $1,2 млрд.

Заморозка помощи связана с тем, что ВБ не имеет права выделять средства стране с нелегитимным правительством.

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Вестник Кавказа

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