ФСБ обезглавила террористическую организацию в России

Федеральная служба безопасности сообщила о том, что в результате крупной спецоперации в городах и населенных пунктах четырех регионов России задержан 31 участник террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад" (запрещена в РФ), том числе их лидеры.

Уточняется, что спецоперация проводилась ФСБ совместно с министерством внутренних дел и Федеральной службой войск национальной гвардии РФ в Москве, Новосибирске, Якутске, Красноярске, Канске Красноярского края, село Прокудское Новосибирской области.

Специалистами спецслужбы было установлено, что члены ячейки вербовали, а затем переправляли рекрутов в зоны боевых действий. Кроме того, участники террористической группы оказывали финансовую помощь террористической структуре, действующей на территории Сирии и призывали к совершению преступлений террористического характера.