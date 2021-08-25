В Грузии еще более 5 тыс человек заразились коронавирусом

За минувшие сутки в Грузии выявили 5 021 случай коронавируса, сообщается на официальном сайте StopCov.

Общее число инфицированных в стране достигло 528 043 человек.

За сутки выписан 5 041 человек, с начала пандемии - 463 306 человек.

Умерли за сутки 58 пациентов с коронавирусом, за все время - 6 949.

Суточный показатель инфицирования составил 9,52%, за последние 14 дней – 10,84%.

В карантине находятся 95 человек, в стационарах наблюдаются 7 356, в ковид-гостиницах остаются 3 304.