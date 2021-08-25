Россиян избавят от назойливой "громкой" рекламы

С сегодняшнего дня в Федеральный закон "О рекламе" вступили в силу поправки, запрещающие распространять рекламу с помощью звукового оборудования, расположенного на зданиях рынков, торговых центров и других организаций.

"Распространение звуковой рекламы с использованием звукотехнического оборудования, монтируемого и располагаемого на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений не допускается", - гласит данная поправка, передает ТАСС.

От назойливой "громкой" рекламы страдает огромное количество россиян – на избыточный шум от звукоусиливающей аппаратуры поступают массовые жалобы, причем сами предприниматели понимают это и стараются избегать навязчивой рекламы, используя другие каналы коммуникации с потребителем, однако желание продать свой товар зачастую оказывается сильнее.

В то же время рекламные агентства давно уже освоили современные средства коммуникации, перейдя на актуальные и современные, перспективные инструменты, оставив в прошлом архаичные подходы в виде аудиовизуальной рекламы. К этому и призывают новые поправки в закон.