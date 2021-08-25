Российский "Спутник V" одобрила Индонезия

Применение российской антикоронавирусной вакцины "Спутник V" одобрила одна из самых густонаселенных стран Азии Индонезия, - сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"Индонезия стала 70-м государством, в котором одобрено применение вакцины "Спутник V". Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA)", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Общее население всех стран, уже одобривших российскую вакцину, составило более 4 млрд человек, или более 50% населения Земли, - отметили в РФПИ.

"Включение препарата "Спутник V" в национальный портфель Индонезии позволит использовать для защиты здоровья людей одну из самых безопасных и эффективных вакцин в мире... Одобрение вакцины в Индонезии основано на тщательной оценке данных и позволит стране успешнее бороться с пандемией", - отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.