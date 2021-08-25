Лечение пациента с коронавирусом обходится в 135 тыс рублей

Согласно данным Федерального фонда обязательного медицинского страхования, на госпитализацию и лечение одного больного коронавирусом в этом году уходит около 135,4 тыс рублей, пишет РБК.

Лечение ковидных пациентов за год подорожало. В 2020 году один пациент в среднем обходился в 115 тыс рублей. При этом госпитализация для неинфекционных пациентов значительно дешевле - 41,5 тыс рублей.

За первые полгода 2021 года на лечение больных коронавирусом ушло 218 млрд рублей, почти вся эта сумма - 208,8 млрд - на лечение в условиях стационара. Ожидается, что во втором полугодии потребуется около 111 млрд.