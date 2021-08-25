Татьяна Бакальчук стала богатейшей женщиной России по версии Forbes

Согласно опубликованному в среду рейтингу Forbes богатейших женщин России, наиболее состоятельной россиянкой является генеральный директор и основатель российского онлайн-ретейлера Wildberries Татьяна Бакальчук. Ее состояние выросло на 1 200% за год. Кроме того, согласно данному показателю она заняла второе место среди всех миллиардеров мира из рейтинга Forbes 2021 года. Ее общее состояние составляет $13 000 млрд.

На втором месте – экс-президент компании Inteco Management Елена Батурина, увеличившая капитал от продажи компании "Интеко" Микаилу Шишханову. Ее состояние оценивается в $1 300 млрд.

На третьем месте – гендиректор "Черкизово" Лидия Михайлова и семьи, ее состояние составило $1 300 млрд.