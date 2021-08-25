В Казахстане общественный транспорт будет ходить по субботам

Межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19 в Казахстане разрешила работу общественного транспорта по субботам.

Решение было принято на заседании комиссии, которое прошло под председательством заместителя премьер-министра республики Ералы Тугжанова, пишет Sputnik Казахстан.

Ранее автобусы курсировали только в будние дни, с 28 августа транспорт будет работать и по субботам.

В Казахстане с 28 августа частично ослабляют карантин, послабления получают объекты бизнеса, участвующие в Ashyq, кроме расположенных в Алматы.