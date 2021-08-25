Заморозки пришли в Центральную Россию

Первые заморозки минувшей ночью были зафиксированы в Центральной России, сообщил в среду ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, пишет РИА Новости.

Постепенно в регион приходит осень, воздух остывает.

Первые осенние заморозки зарегистрированы двумя метеостанциями: в Центрально-Лесном заповеднике в Тверской области ночью температура составила минус 0,2 градуса, а в Демидове в Смоленской области - ноль градусов.

"В Москве впервые за последние 82 дня воздух остыл ниже плюс 10 градусов, и минимальная температура составила плюс 8,2, что соответствует сентябрьской климатической норме", - отметил Тишковец.

В подмосковных Волоколамске и Клину прошлой ночью было холодно, всего плюс 2,4-3,1. В целом по области ночные температуры соответствуют климатической норме.