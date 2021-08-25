Премьер Израиля поделился планами правительства относительно Палестины

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет не рассчитывает достичь урегулирования конфликта с палестинцами во время своего пребывания на посту главы правительства, - рассказал он в интервью газете The New York Times.

"Мое правительство будет тем правительством, которое совершит прорыв в экономике. Но добьется славы оно не разрешением конфликта, который продолжается уже 130 лет.

Мое правительство не аннексирует Палестину и не создаст Палестинское государство, это все понимают", - добавил он, передает ТАСС.

Также Беннет не планирует прекращать политику строительства поселений на палестинских территориях, а вот от ответа на вопрос, намерен ли он блокировать планы президента США Джо Байдена по восстановлению американского консульства в Восточном Иерусалиме, Беннет ушел.