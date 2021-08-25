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Программа семейной ипотеки продлена в России до 2024 года

Программа семейной ипотеки продлена в России до 2024 года

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которым правительство продлило действие программы "Семейная ипотека" до 2024 года.

"По поручению президента правительство продлило действие программы "Семейная ипотека". Кредиты по льготной ставке до 6% годовых на покупку жилья или строительство частного дома можно будет получить до 31 декабря 2023 года", - говорится в документе, сообщает в среду пресс-служба кабмина.

Ранее сообщалось, что программа будет продлена и ей смогут воспользоваться в том числе семьи с одним ребенком.

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Вестник Кавказа

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