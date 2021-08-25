Китайские геологи нашли крупное месторождение сланцевой нефти

Специалисты геологоразведки Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) обнаружили запасы сланцевой нефти на территории Дацинского нефтегазового месторождения в северо-восточной провинции Хэйлунцзян, - сообщило сегодня Центральное телевидение Китая.

"Прогнозируемые геологические запасы составляют 1,268 млрд т, что знаменует собой крупный прорыв Китая в разведке и разработке сланцевой нефти", - передает ТАСС со ссылкой на телеканал.

Напомним, Дацинское нефтегазовое месторождение, обнаруженное в 1959 году, является крупнейшим в Китае: его запасы нефти составляют около 5,7 млрд т.