Махачкалинские парки благоустроят на 168 млн рублей

Скверы имени Фазу Алиевой и Борцов революции в Махачкале будут благоустроены в едином архитектурном стиле с центральной площадью, сообщает пресс-служба администрации города.

Столица Дагестана планирует реализовать первый этап проекта по созданию единого пешеходного маршрута, который включает в себя реконструкцию парка Ленинского комсомола, университетской площади и улицы Коркмасова, скверов имени Борцов революции и Фазу Алиевой.

"В скверах планируется полностью поменять покрытие, установить объекты уличного освещения, малые архитектурные формы, а также создать условия для отдыха мам с детьми – установить детское игровое оборудование с травмобезопасным покрытием", –сказано в сообщении.