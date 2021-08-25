Западный фонд будет "противодействовать" России на Украине

Пять стран Запада - Великобритания, Канада, Швеция, Швейцария и США – объявили о создании фонда для противодействия "влиянию" России в южных и восточных регионах Украины, - говорится в сообщении британского посольства в Киеве в Facebook.

Фонд "Партнерство за сильную Украину" заработает до декабря этого года, планируется, что в течение трех лет от доноров для его деятельности будет привлечено до 35 млн фунтов (около $50 млн).

Средства фонда будут направлены на инициативы, способствующие укреплению потенциала регионов страны, в частности, "предоставление властям технических консультаций или предоставление грантовых инвестиций, создающих экономические возможности и улучшение доступа жителей юга и востока Украины к госуслугам", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Инициативы должны привести к "повышению качества государственных услуг, увеличению доходов домохозяйств и усилению связей между общинами, разделенными конфликтом", - уверены в дипмиссии.

Напомним, Россия неоднократно заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно, подчеркивая, что не выступает в качестве стороны конфликта на Украине и субъекта Минских соглашений по урегулированию.