Жителей столичного региона ждут прохлада и дожди

Сегодня жителей Москвы и Московской области ждет облачная погода, небольшой дождь во второй половине дня и до 20 градусов тепла, - сообщила ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

"Большую часть дня столичный регион будет оставаться под опекой относительно погожего и прохладного гребня антициклона, вечером скажется влияние теплого атмосферного фронта с юго-запада, откуда потянутся слоисто-дождевые облака. В Москве облачно с прояснениями, вечером начнется небольшой дождь", - рассказала Волосюк, передает РИА Новости.

Температура воздуха днем в столице повысится до плюс 18-20, в Подмосковье - до плюс 17-22, ветер будет дуть юго-восточный, его скорость составит 3-8 м/с, атмосферное давление будет слабо падать и составит 747 миллиметров ртутного столба, - добавила синоптик.