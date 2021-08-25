Из Кабула вывезут более пятисот граждан России, Украины и стран ОДКБ

Минобороны России задействовало четыре военно-транспортных самолета для эвакуации из Афганистана более 500 граждан РФ, Беларуси, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Украины, - сообщили в министерстве.

"25 августа по поручению президента РФ Владимира Путина министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу организована эвакуация самолетами военно-транспортной авиации с территории Исламской Республики Афганистан более 500 граждан Российской Федерации, государств-членов ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана) и Украины", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

На каждом российском самолете военно-транспортной авиации, сосредоточенном на аэродроме в Ульяновске, находятся врачебно-сестринские бригады военных медиков с необходимым медицинским оборудованием и медикаментами, а для обеспечения полета эвакуированных сформирован достаточный запас питьевой воды, одеял и индивидуальных рационов питания.

Эвакуацию своих граждан из Афганистана проводит ряд стран.