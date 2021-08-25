Президента "Легион-Динамо" дисквалифицировали за угрозы и оскорбительное поведение

Президент махачкалинского футбольного клуба "Легион-Динамо" Шамиль Лахиялов дисквалифицирован на 5 матчей ФНЛ-2 и оштрафован на 140 тыс рублей по итогам матча с "Машук-КМВ". Соответствующее решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС).

Лахиялов дисквалифицирован "за оскорбительное поведение официального лица клуба в отношении официального лица матча, а также за угрозу причинения вреда".

Дисквалификацию также получили сотрудник по маркетингу махачкалинского клуба Магомед Лахиялов и нападающий Шамиль Саадуев. Магомеду Лахиялову запрещено осуществлять любую связанную с футболом деятельность сроком на 6 месяцев. Также он оштрафован на 155 тыс рублей. В свою очередь, Саадуев пропустит из-за дисквалификации 4 матча ФНЛ-2.

Помимо этого, за необеспечение безопасности на стадионе, поставившее под угрозу жизнь и здоровье официальных лиц матча, и за нарушение санитарного регламента "Легион-Динамо" оштрафовано на 150 тысяч рублей и обязан провести один ближайший домашний матч на нейтральном поле в другом городе.