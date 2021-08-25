Израиль создаст антииранскую коалицию?

Израиль намерен работать над созданием коалиции арабских стран, желающих ограничить влияние Ирана в регионе, - заявил в интервью газете The New York Times израильский премьер-министр Нафтали Беннет.

Уже завтра, 26 августа, на встрече в Вашингтоне с президентом США Джо Байденом Беннет представит новое стратегическое видение по этому вопросу.

"То, что нам надо сделать, чем мы занимаемся, это создание региональной коалиции рациональных арабских стран, которые вместе с нами дадут отпор и заблокируют эту экспансию", - сказал он, передает ТАСС.

Беннет не раскрыл детали этих планов, - отмечает издание.

Напомним, ранее Беннет принял в Тель-Авиве директора ЦРУ Уильяма Бернса, обсудив с ним ситуацию на Ближнем Востоке и уделив особое внимание Ирану.