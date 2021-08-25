Нехватка воды может сказаться на двух областях Юга России

Уже в середине октября этого года водоснабжение Ростовской и Волгоградской областей Юга России может оказаться под угрозой из-за падения уровня Цимлянского водохранилища, вызванного дефицитом осадков, - предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

"По предварительным прогнозам ученых ВНИИ ГОЧС, до конца сентября в бассейне Среднего и Нижнего Дона погода будет жаркой и засушливой, ожидается дефицит осадков – 80% от нормы и меньше. Температура воздуха превысит норму, местами до двух градусов и выше", - говорится в сообщении на сайте института, передает РИА Новости.

С учетом этих факторов уже в середине октября возможны нарушения в работе водохозяйственного комплекса Волгоградской и Ростовской областей, и исполнительной власти этих субъектов рекомендовано уже сейчас принять достаточные меры для обеспечения надежного питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения.

Сейчас Цимлянское водохранилище наполнено до отметки 33 м, что лишь на два метра выше мертвого объема и на три метра ниже нормального подпорного уровня. Мертвый объем водохранилища - это несрабатываемая в нормальных условиях эксплуатации часть емкости водохранилища, которая не участвует в регулировании стока, - отметил исполняющий обязанности начальника института Владимир Мошков.