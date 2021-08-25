Доклад разведки США не внес ясности в происхождение коронавируса – СМИ

Американская разведка представила президенту США Джо Байдену доклад о происхождении COVID-19, но в нем нет четких выводов, - пишет газета Washington Post со ссылкой на свои источники.

Авторы документа не пришли к конкретному выводу и по вопросу о том, ""перепрыгнул" ли этот патоген от животного к человеку в ходе природного процесса, или же "сбежал" из лаборатории в Китае", - передает РИА Новости.

Авторы доклада не исключают и версию распространения коронавируса из-за аварии в научной лаборатории. Разведсообщество США "объединилось вокруг двух вероятных сценариев, но не пришло к окончательному выводу по данному вопросу", - отмечает издание.

Напомним, накануне МИД Китая призвал США прекратить политизацию вопроса происхождения COVID-19, напомнив о том, что Штаты стали лидером по числу заболевших и погибших от коронавируса.