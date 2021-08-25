Новый символический ключ от Ставрополя установят в Хоперской палатке

Дубликат символического ключа от города изготовят в Ставрополе, соответствующее поручение дал глава краевой столицы Иван Ульянченко.

Приближающийся 244-й день рождения Ставрополь встретит с ним, а уже в следующем году ключ получит официальный статус.

Специалисты изготовят новый символ по образцу 1977 года, повторив и технологию его создания.

Военно-исторический памятник "Хоперская палатка" будет реконструирован, после чего в палатке установят новый ключ, который официально станет символом города. Работы будут вестись под контролем управления по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия Ставропольского края.

Напомним, на прошлой неделе из Хоперской палатки, расположенной на Крепостной горе, злоумышленники похитили символ Ставрополя, вырвав его вместе с основанием. Личности подозреваемых установлены, обнаружен и сам ключ, но он сильно поврежден и восстановлению не подлежит. Идет расследование.