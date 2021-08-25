Байден: до конца лета США уйдут из Афганистана

Темпы проводимой американскими войсками эвакуации из Афганистана позволяют рассчитывать на ее завершение к 31 августа, но для этого необходимо продолжение сотрудничества с талибами (движение запрещено в России как террористическое), - заявил в телеобращении президент США Джо Байден.

"Сейчас мы на пути к завершению 31 августа. Чем скорее мы закончим, тем лучше – каждый день операции несет дополнительные риски для наших войск. Однако завершение эвакуации к 31 августа зависит от продолжения сотрудничества с новыми властями Афганистана", - сказал он в телеобращении, добавив, что поручил дипломатам и военным проработать альтернативные планы на случай необходимости продления миссии, передает РИА Новости.

Также Байден дал высокую оценку темпам эвакуации американцев, граждан третьих стран и местных жителей из групп риска, отметив, что с 14 августа из Афганистана вывезены 70,7 тыс человек, 75,9 тыс – с конца июля.

"Только за последние 12 часов из Кабула вылетели еще 19 американских военно-транспортных самолетов – 18 С-17 и один С-130 с примерно 6,4 тыс человек на борту, а также 31 самолет коалиции, который вывез еще 5,6 тыс", - отметил Байден.