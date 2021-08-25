Самолет из Ташкента не долетел до Москвы

Самолет авиакомпании "Аэрофлот", сегодня утром вылетевший из Ташкента в Москву, по техническим причинам вернулся в аэропорт вылета, - сообщил представитель ташкентского аэропорта.

"Рейс SU-7103 авиакомпании "Аэрофлот" вылетел сегодня из международного аэропорта Ташкент в 05.10 (03.10 мск) по расписанию в Москву. По техническим причинам экипаж принял решение вернуться на аэродром вылета и произвел посадку в штатном режиме в 7.00 (5.00)", - рассказал представитель аэропорта, передает РИА Новости.

В настоящее время лайнер находится на запасной полосе аэропорта, на его борту никто не пострадал.