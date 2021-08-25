За сутки в Казахстане выявлено более шести тысяч заболевших коронавирусом

За минувшие сутки в Казахстане выявлено 6 040 случаев коронавирусной инфекции, - сообщает Минздрав страны.

Наиболее тревожная ситуация наблюдается в Алматы - число заболевших в мегаполисе не снижается. Только за последние сутки выявлено 1 590 зараженных коронавирусом, - передает Sputnik Казахстан.

В Нур-Султане выявлено 505 инфицированных, в Шымкенте – 220 заболевших.

Более ста заболевших в Карагандинской (843), Актюбинской (388), Алматинской (358), Павлодарской (317), Атырауской (307), Костанайской (269), Акмолинской (265), Жамбылской (202), Мангистауской (202), Восточно-Казахстанской (167), Западно-Казахстанской (123) и Северо-Казахстанской (122) областях.

Всего в стране с начала пандемии подтвержден 754 891 случай коронавируса.

Ранее глава Минздрава страны Алексей Цой озвучил сценарии развития пандемии в Казахстане на ближайшие месяцы, при пессимистичном из которых среднесуточное число зарегистрированных случаев в сентябре составит 6 300, в октябре - до 2 400 случаев.

Согласно реалистичному сценарию в сентябре прогнозируется до 5 300 случаев в сутки, в октябре – до 1 800 случаев.

При оптимистичном сценарии в сентябре прогнозируется до 4 200 случаев, в октябре - до 1 300 случаев в сутки, - говорится в сообщении.