Кто будет управлять Германией?

В преддверии сентябрьских федеральных выборов в Германии голоса избирателей разделились, количество возможных комбинаций, из которых может быть составлено правительство ФРГ, увеличилось. Результаты гонки по-прежнему представляются неопределенными.

Spectator World пишет, что коалиции были целенаправленно встроены в послевоенную демократию Германии за счет мажоритарной системы и пропорционального представительства, чтобы обеспечить работоспособное разделение. С тех пор за одним исключением (в 1957 году) ни одна политическая партия не получала сразу более половины голосов избирателей. Обычно выбор партнера по коалиции для формирования правительства большинства определяется партией, получающей наибольшее количество голосов. Зачастую основная партия полагается всего на одного младшего партнера, но в нынешней ситуации наиболее вероятно, что какая бы партия ни пришла первой, ей потребуется поддержка двух других занявших второе и третье места.

Считалось, что на выборах 2021 года победят христианские демократы Ангелы Меркель (ХДС/ХСС), которые затем будут работать с партнером по коалиции, возможно, с Партией зеленых, чьи рейтинги в опросах были высокими в начале предвыборной кампании весной. Но по данным более поздних опросов, ни одна двухпартийная комбинация не сможет получить большинство.

Последний опрос на этой неделе показал, что христианских демократов Меркель поддерживают 22% избирателей, что стало самым плохим результатом, который когда-либо был у партии. Партия идет наравне с социал-демократами (СДПГ), которые также набрали 22%, за ними следуют Зеленые с 17%, либералы (СвДП) с 13% и правая АдГ с 12%. Никакие две политические партии не смогут сформировать большинство, если эти цифры подтвердятся на выборах.

В то время как трехпартийные коалиции составляют около половины правительств большинства федеральных земель Германии, на национальном уровне управлять ими гораздо сложнее. Федеральное правительство в Берлине по определению задает тон для всей страны, а не занимается конкретными местными проблемами, такими как, например, транспорт или образование. Разделение единого видения, особенно среди партий с равным уровнем поддержки, означает, что шансы политической стагнации высоки. Если текущие опросы верны, коалиция не будет представлена одним явным лидером, поддерживаемым двумя другими: каждый захочет иметь решающее слово в отношении того, в каком направлении страна пойдет после Меркель.

Не ясно, кто может возглавить такую коалицию в качестве канцлера Германии. Аналитики изначально предполагали, что им станет Армин Лашет, преемник Меркель на посту лидера ХДС, но теперь Олаф Шольц, возглавляющий СДПГ, которую многие успели списать со счетов, выглядит наиболее вероятным канцлером. Умеренный социал-демократ имеет репутацию надежного и опытного политика, в настоящее время он занимает должность вице-канцлера и министра финансов в коалиционном правительстве Меркель. По сравнению с Лашетом из ХДС и кандидатом от Зеленых Анналеной Бербок, он получил куда меньшее внимание со стороны СМИ. Однако Шольцу удалось произвести впечатление на немецкую публику во время предвыборной кампании, избегая мелодраматичных разборок, наблюдаемых как в лагере ХДС, так и в лагере Зеленых.

Шольц стремительно сокращает разрыв. Сейчас его партия идет ноздря в ноздрю с ХДС/ХСС, но если бы немцы голосовали за канцлера напрямую, он бы победил. В настоящее время 34% граждан страны готовы выбрать его следующим канцлером, в то время как Бербок набрала только 13% голосов, а Лашет отстает на 12%.

Шольц, у которого есть юридический опыт, считается разумным и надежным кандидатом. У него за плечами длительная политическая карьера: он был мэром Гамбурга и занимал ряд министерских постов. В деятельности СДПГ он участвует еще со школьного возраста. Но политика нельзя назвать пылким оратором, и мало кто считает, что у него есть навыки, необходимые для спасения партии от десятилетий устойчивого упадка. Растущая поддержка обеспечена как его политической доблестью, так и неудачами других партий.

Вероятнее всего, в Германии будет сформирована нескладная трехсторонняя коалиция, которую возглавит либо крайне непопулярный кандидат от Зеленых или ХДС, либо Шольц. На первый взгляд ни один из претендентов не обладает достаточным авторитетом, харизмой и поддержкой населения, необходимыми для того, чтобы разрозненная тройка смогла придерживаться единой линии. Избирательная гонка покажет, кто есть темная лошадка, но главный вопрос заключается в том, какие лошади захотят разделить одну конюшню, когда гонка закончится.