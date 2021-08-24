Турция вывезла из Афганистана 1404 человека

Как сообщил накануне глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, турецкие военные эвакуировали из Афганистана 1404 человека с момента захвата власти в стране запрещенным в России движением "Талибан".

Из них 1061 человек – граждане Турции, остальные – иностранцы. "Ввиду наличия турецких военных на территории аэропорта Кабула, многие государства и организации обращаются к Анкаре с просьбой о содействии в эвакуации. Это касается также США и Великобритании, которым мы также оказали помощь", - приводит его слова агентство Анадолу.

Чавушоглу обратил внимание, что в Афганистане все еще находятся 4,5 тыс турецких граждан, в частности, строители и работники компаний, инвестировавших в развитие Афганистана. Часть из них уже отказались от эвакуации.

В то же время, сейчас готовится эвакуация порядка 200 турецких граждан.

"В сложившейся ситуации важна слаженность и координация усилий международного сообщества по Афганистану. Анкара выступает за долгосрочный мир, стабильность, демократической развитие и обеспечение прав человека в этой стране. Мы контактируем со всем сторонами", - отметил Мевлют Чавушоглу.