Талибы ввели в Афганистане эмбарго на доллары и предметы старины

Запрещенное в России движение "Талибан" сообщило на своем официальном аккаунте в Twitter, что запрещает гражданам Афганистана вывозить за рубеж доллары и предметы старины.

"Категорически запрещена контрабанда долларов и предметов старины или вывоз их из страны под любым предлогом наземным и воздушным путем. Если указанные вещи будут обнаружены у кого-либо, они будут немедленно конфискованы, а их владельцы наказаны в соответствии с законом", - предупредили талибы.

Напомним, экс-глава Центробанка Афганистана Аджмал Ахмади ранее отмечал, что из-за заморозки большей части госрезервов страны США "Талибану" требуется как можно быстрее получить контроль над потоками капитала и ограничить доступ к долларам, дабы сдержать инфляцию и падение уровня жизни граждан.