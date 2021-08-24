В Краснодаре появился парклет

Главный архитектор Краснодара Наталья Машталир сообщила об открытии в городе первого в Краснодаре и крае парклета, расположенного на Красноармейской улице (парклет – небольшая зона отдыха в крупных городах, в частности, в деловых районах, являющаяся продолжением тротуара, - прим. ред.).

"Было машино-место – стало общественное пространство для встреч с друзьями. Сиденья разной высоты - удобно для людей разного роста, шум от машин не больше, чем на летнике, проект согласно нашим методическим рекомендациям, мы довольны", - говорится в сообщении.

Уточняется, что несмотря на приостановку проекта "7 улиц", установка парклетов в городе возможна. "Эти вещи никак не связаны - те, кто заключил с городом договор на установку парклетов, по-прежнему могут их установить. Все абсолютно легально", - также отметила Машталир.