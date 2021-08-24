Эрдоган: цели Турции становятся все более амбициозными

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил сегодня в обращении к главам провинциальных отделений Партии справедливости и развития, что республика ставит перед собой все более амбициозные цели.

Как пишет агентство Анадолу, президент обратил внимание, что за 19 лет Турции удалось открыть миллионы рабочих мест и поднять резервы Центробанка до $109 млрд с прогнозируемым ростом до $115 млрд.

"ВВП Турции, снизившийся по ряду причин, в том числе из-за манипуляций на валютных рынках, в кратчайшие сроки превысит $1 трлн", - заверил Реджеп Тайип Эрдоган, добавив, что в ближайшее время турецкий госбюджет станет профицитным.

Турция готовится выпустить в 2023 году собственный серийный электромобиль, а ее успехи в производстве военных беспилотников признаны во всем мире, отметил президент.