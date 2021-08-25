Российский ответ американской сланцевой нефти

Россия рассматривает арктическую нефтегазовую разработку так же, как США сланцевый нефтегазовый сектор около 20 лет назад, определяя ее как революционную возможность изменить баланс сил на мировых рынках углеводородов, пишет Oil Price. Проект ”Восток Ойл”, которым управляет государственный нефтяной гигант ”Роснефть” направлен на разведку и разработку нескольких огромных нефтяных и газовых месторождений.

”Роснефть” сейчас ведет переговоры с различными группами инвесторов об участии в проекте ”Восток Ойл”, и те, чьей поддержкой удастся заручиться, будут определять геополитический баланс в нефтегазовой отрасли в ближайшие годы. В широком смысле проект ”Восток Ойл” объединит крупнейшие месторождения на севере Красноярского края, в том числе сверхгигантские нефтегазовые месторождения Ванкорского кластера: Ванкорское, Сузунское, Лодочное, Тагульское, Ичемминское и Пайяхское месторождение нефти, а также Западно-Иркинский участок. По словам нескольких источников в нефтегазовой отрасли в Москве и Лондоне, ”Роснефть” оценивает запасы нефти проекта ”Восток Ойл” в 6,2 млрд тонн (53 млрд баррелей), и это реалистичные цифры.

При работе на полную мощность проект рассчитан на добычу до 100 млн тонн (845 млн баррелей) нефти в год, что составляет чуть более 2 млн баррелей в день. Учитывая способность России относительно легко добывать не менее 11 млн баррелей в сутки, дополнительное производство в рамках проекта ”Восток Ойл” повысит среднесуточную добычу нефти до 13-14 млн баррелей в сутки, что соответствует текущим прогнозам верхнего предела производства в США на последующие пять лет и намного выше добычи нефти в Саудовской Аравии, которая с 1973 составляла в среднем 8,162 млн баррелей в сутки.

Все указанные проекты, а также другие разработки арктического сектора России на Ямале и Гыданском полуострове на южной стороне Карского моря осуществляются в непосредственной близости от Северного морского пути (СМП). СМП, пересекающий Карское море, уже используется для транзита, и на данный момент расширяется с целью задействования его в качестве главного транспортного маршрута для монетизации имеющихся ресурсов на мировых нефтегазовых рынках, особенно в Китае.

Недавно генеральный директор ”Роснефти” Игорь Сечин сообщил президенту России Владимиру Путину об официальном начале работ по проекту ”Восток-Ойл”, заявив: ”В настоящее время ведутся поисковые и разведочные работы в соответствии с нашим графиком”. Он добавил, что завершены проектные работы по нефтепроводу протяженностью 770 км и порту. Сечин также пообещал, что будет создана ”новая нефтегазовая провинция” на сибирском полуострове Таймыр. Проект также предусматривает создание двух аэропортов и 15 "промышленных городов”.

Усилия России в Арктике и через СМП поддерживаются ”Газпром нефтью”, третьей по величине нефтяной компанией страны по объему добычи - нефтяным подразделением государственного газового гиганта ”Газпром”. В июле 2020 года ”Газпром нефть” отправила первую партию нефти, добытой в Арктике, в Китай по СМП, увеличив таким образом существующий (отправляемый в Европу) экспорт через Северный морской путь.

По данным ”Газпром нефти”, для доставки 144 тыс. тонн легкой сладкой новопортовской нефти, добываемой на полуострове Ямал, из Мурманска в китайский порт Яньтай на Бохайском море потребовалось 47 дней. ”Успешный опыт продаж арктической нефти на европейском рынке и глубокое понимание рынков Азиатско-Тихоокеанского региона позволяют ”Газпром нефти” предлагать азиатским партнерам новопортовскую нефть в рамках уникальной круглогодичной логистической схемы”, - сказал заместитель генерального директора ”Газпром нефти” по логистике, переработке и сбыту, Анатолий Чернер. Месяц спустя ”Газпром нефть” объявила о создании нового совместного предприятия с англо-голландской крупнейшей компанией Royal Dutch Shell, с целью разведки и разработки нефтегазовых ресурсов в районе Гыданского полуострова, в частности на Лескинском и Пухуцяяхском лицензионных участках.

Китайское участие в перечисленных арктических проектах полностью соответствует 30-летнему соглашению на сумму $400 млрд, подписанному в 2014 году. Соглашение предполагает экспорт огромных объемов газа через трубопровод ”Сила Сибири” в Китай в течение указанного периода (управляется проект с российской стороны ”Газпромом”, с китайской стороны - Китайской национальной нефтегазовой корпорацией). По соглашению, 38 млрд кубометров природного газа в год поставляется для растущей экономики Китая (официально поставки начались в 2018 году). В общей сложности поставки составят более триллиона кубометров газа в течение всего контрактного периода.

Помимо очевидных для России преимуществ с экономической точки зрения, политическая выгода огромна, поскольку так страна получает второй по величине рынок сбыта газа (помимо крупных сделок с Европой) в случае дальнейших санкций со стороны США. Появилась возможность и для значительных китайских инвестиций в энергетическую и транспортную инфраструктуру России, а также для гораздо более широкого и глубокого сотрудничества между двумя странами (в том числе в военном отношении) в течение 30-летнего периода.

Скорее всего, инвестиции Китая в разведку и освоение Арктики будут сосредоточены не только на газовых (и, как следствие, СПГ) проектах, но и на нефтяных проектах России. Также стоит отметить, что, несмотря на санкции, введенные США против России, многие международные нефтяные компании по-прежнему активны в российских нефтегазовых проектах, в том числе в Арктике. Помимо доли Royal Dutch Shell в гыданском проекте ”Газпром нефти”, японские Mitsui и Japan Oil Gas and Metals National Corporation задействованы в проекте Новатэка ”Арктик СПГ 2”.

Согласно первоначальным отчетам "Роснефти", среди потенциальных инвесторов проекта ”Восток Ойл” - нефтетрейдеры, международные объединенные нефтегазовые компании, а также национальные и новые государственные нефтяные компании, включая индийские корпорации. Перспективность «Восток Ойла» подтверждена интересом со стороны международных инвесторов: 10% долю в проекте приобрел крупный международный трейдер Trafigura. Так же "Роснефть" договорилась об условиях продажи 5% доли в проекте консорциуму компаний Vitol и Mercantile & Maritime.