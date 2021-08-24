Рогозин пообещал утопить МКС

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил сегодня, что Россия выполнит свои обязательства по затоплению МКС даже в том случае, если досрочно выйдет из проекта.

"Американский сегмент тоже несвеженький. Поэтому мы можем отделиться, обеспечив перед этим затопление МКС", - заявил он на "Эхо Москвы".

Рогозин пояснил, что на данный момент МКС может изменять свое положение на орбите только за счет российских "Прогрессов", и именно они однажды направят ее к Земле, чтобы упокоить на дне океана.

"Когда придет время и станция выработает свой ресурс, российским кораблям предстоит ее планово в определенной точке океана затопить", - заключил Дмитрий Рогозин.

Напомним, что срок эксплуатации МКС истечет в 2024 году, однако Россия предлагает продлить его до 2030 года, то есть до того времени, когда будет создана национальная российская космическая станция.