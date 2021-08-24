Ставрополь примет авиапарады

В Ставрополе 27 и 29 августа состоятся авиапарады: над краевой столицей пролетят истребители, штурмовики и вертолеты. "Захватывающее зрелище готовят нам военные летчики. В рамках международного форума "Армия-2021" в Ставрополе планируется проведение показа авиатехники. Авиапарад состоится 27 и 29 августа. А пока ведутся тренировочные полеты", - сообщил региональный лидер Владимир Владимиров.

Также он отметил, что в показе будут задействованы вертолеты МИ-8 и МИ-35, истребители Су-27 и штурмовики Су-25, всего восемь воздушных судов.

Международный военно-технический форум "Армия-2021" проходит в КВЦ "Патриот" с 22 по 28 августа.