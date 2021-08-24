Шойгу назвал афганские угрозы для России

Глава Минобороны России, генерал армии Сергей Шойгу на полях съезда правящей партии "Единая Россия" рассказал сегодня об афганских угрозах для РФ. Всего их три: наркотрафик, беженцы и оружие, полученное запрещенным в России движением "Талибан".

"Главная угроза в том, что талибам осталось огромное количество оружия, огромное. Это сотни стволов артиллерии, сотни единиц бронетехники. Это самолеты, вертолеты. Систем ПЗРК больше сотни", - прежде всего сказал он, пишет ТАСС.

"Что такое ПЗРК? Представьте себе, он появится где-то – не дай Бог, конечно – в Европе. Никто это не контролирует и контролировать не может", - пояснил характер угрозы от избытка оружия в руках талибов Шойгу.

Что касается наркотрафика, то 93% героина в мире по-прежнему исходит из Афганистана, причем с момента входа в страну международного альянса во главе с США площади наркоплантаций увеличились в 100 раз, указал глава Минобороны России.