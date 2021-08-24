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Шойгу назвал афганские угрозы для России

Шойгу назвал афганские угрозы для России

Глава Минобороны России, генерал армии Сергей Шойгу на полях съезда правящей партии "Единая Россия" рассказал сегодня об афганских угрозах для РФ. Всего их три: наркотрафик, беженцы и оружие, полученное запрещенным в России движением "Талибан".

"Главная угроза в том, что талибам осталось огромное количество оружия, огромное. Это сотни стволов артиллерии, сотни единиц бронетехники. Это самолеты, вертолеты. Систем ПЗРК больше сотни", - прежде всего сказал он, пишет ТАСС.

"Что такое ПЗРК? Представьте себе, он появится где-то – не дай Бог, конечно – в Европе. Никто это не контролирует и контролировать не может", - пояснил характер угрозы от избытка оружия в руках талибов Шойгу.

Что касается наркотрафика, то 93% героина в мире по-прежнему исходит из Афганистана, причем с момента входа в страну международного альянса во главе с США площади наркоплантаций увеличились в 100 раз, указал глава Минобороны России.

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Вестник Кавказа

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