Лыжная трасса в Красной Поляне расширится к зиме

Горнолыжный курорт "Красная Поляна" в три раза расширит трассу в рамках реконструкции в Восточном секторе, пишет ТАСС.

Трасса "Восточная", которая из-за узких и резких поворотов была доступна только опытным лыжникам и сноубордистам, станет шире и комфортнее, ширину трассы увеличат до 18 метров, а уклон опустят на 16 градусов, сообщили в пресс-службе курорта.

Реконструкция позволит без подъемника добираться с локации "Цирк-2" на синюю трассу "Поликаря".

Также к зиме будет увеличена зона катания на Южном склоне курорта "Роза Хутор".