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Члены "Грузинской мечты" из Амбролаури и Ланчхути ушли в партию Саакашвили

Члены &quot;Грузинской мечты&quot; из Амбролаури и Ланчхути ушли в партию Саакашвили

Экс-зампред сакребуло Амбролаури Элгуджа Гургенидзе сообщил сегодня, что на выборах в местные органы самоуправления он будет баллотировать в мэры муниципалитета не от "Грузинской мечты", в которой состоял ранее, а от оппозиционного "Единого национального движения".

"Я знаю, что в моем маленьком городе так продолжать нельзя, это доведет нас до очень плохих последствий", - объяснил Гургенидзе решение покинуть правящую партию и вступить в ряды оппозиции.

Также, пишет Грузия Онлайн, из "Мечты" в "ЕНД" ушел политик из Ланчхути Отар Патеишвили.

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Вестник Кавказа

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