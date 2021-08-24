Вильфанд пообещал в центре Европейской России чудесную погоду

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд поделился прогнозом, согласно которому в центре Европейской России в конце недели установится хорошая, летняя погода.

"Завтра в центре Европейской России ожидается облачность, температура достигнет 20 градусов, во второй половине дня, скорее всего, пройдет кратковременный дождь", - сказал он, добавив, что дождливым и облачным также будет четверг.

Однако, начиная с пятницы, давление начинает расти, ветер южный, юго-восточный, днем столбики термометров будут подниматься до 23 – 25 градусов. "Такая температура задержится на все выходные, а в понедельник превысит отметки 25 градусов. Это чудо, а не погода!", = сказал он, передает РИА Новости.