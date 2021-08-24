ООН: Афганистан ждет массовый голод и "ад на Земле"

Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли сообщил сегодня, что угроза голода нависла сегодня над 14 млн жителей Афганистана, что составляет 35,9% населения этой страны.

"Там будет "идеальный шторм" из-за нескольких лет засухи, конфликтов и ухудшения состояния экономики, отягощенного Covid-19", - пояснил Бизли, говоря о продовольственных проблемах Афганистана, где власть не так давно взяло запрещенное в России движение "Талибан".

В связи с этим глава ВПП подчеркнул, что организации потребуется уже к сентябрю этого года порядка $200 млн на борьбу с голодом в Афганистане, иначе ситуация в стране окажется сравнимой с "адом на Земле".

Прежде всего Бизли ожидает, что деньги на еду для афганцев выделят США и арабские страны Персидского залива. Он отметил, что талибы обещают не мешать ВПП работать.