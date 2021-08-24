Между Ереваном и Гюмри в ДТП погиб гражданин Армении
Сегодня в Арагацотнской области Армении, на 84-м километре автодороги Ереван-Гюмри произошла авария: столкнулись легковые машины Opel и Ford Transit. Водитель одного из автомобилей скончался на месте.
Как пишет shamshyan.com, ДТП случилось около 19:10 по московскому времени. Водитель и пассажир второго автомобиля выжили и были госпитализированы.
Уже возбуждено уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, выжившему водителю может грозить тюремный срок. При этом личности участников аварии пока что не установлены.
Вестник Кавказа
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