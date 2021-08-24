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Между Ереваном и Гюмри в ДТП погиб гражданин Армении

Между Ереваном и Гюмри в ДТП погиб гражданин Армении

Сегодня в Арагацотнской области Армении, на 84-м километре автодороги Ереван-Гюмри произошла авария: столкнулись легковые машины Opel и Ford Transit. Водитель одного из автомобилей скончался на месте.

Как пишет shamshyan.com, ДТП случилось около 19:10 по московскому времени. Водитель и пассажир второго автомобиля выжили и были госпитализированы.

Уже возбуждено уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, выжившему водителю может грозить тюремный срок. При этом личности участников аварии пока что не установлены.

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Вестник Кавказа

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