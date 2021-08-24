Глава FIDE оценил шансы Непомнящего и Карлсена на мировую шахматную корону

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий и норвежец Магнус Карлсен обладают равными шансами на победу в матче за звание чемпиона мира, выразил мнение глава Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович.

"Думаю, оба участника предстоящего матча сейчас наращивают свою форму. Ведут подготовку разного рода - не только шахматную, но и психологическую, и физическую", - сказал он, передает ТАСС.

Матч состоится в Дубае во время всемирной выставки "Экспо" с 24 ноября по 16 декабря.

Сегодня Непомнящий провел турнир школы своего имени в Москве. Дворкович, в свою очередь, поддержал данную инициативу. "Лучшие шахматисты мира именно так должны продвигать наш вид спорта", - подчеркнул он.