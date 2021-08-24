Многоэтажный дом горел на Ставрополье, есть пострадавшие

Четыре человека пострадали в результате пожара в девятиэтажном жилом доме в Буденновске. В пресс-службе ГУ МЧС по региону уточнили, что среди пострадавших – двое детей. Пострадавшие госпитализированы.

Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения провели эвакуацию жителей дома, спасены восемь человек. "Пострадали четыре человека, из них двое детей, направлены в ЦРБ с диагнозом "отравление угарным газом", - информирует ведомство.

Также сообщается, что о возгорании стало известно в 19:28 мск. В настоящее время пожар потушен. На месте происшествия работают 19 человек и пять единиц техники.