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Таймураз Мамсуров стал кавалером ордена Александра Невского

Таймураз Мамсуров стал кавалером ордена Александра Невского

Экс-глава Северной Осетии, в настоящее время сенатор от этой республики Таймураз Мамсуров был награжден по решению президента России Владимира Путина орденом Александра Невского. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Таймураз Мамсуров награжден орденом "за большой вклад в развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность".

В том же указе говорится о награждении орденом почета сенатора от Ингушетии Белана Хамчиева также за развитие парламентаризма и законотворчество.

Отметим, что Мамсуров и Хамчиев входят в Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности.

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Вестник Кавказа

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