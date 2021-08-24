Проценко оценил уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в РФ

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу пока недостаточен, заявил главный врач больницы №40 в московской Коммунарке Денис Проценко, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах второго этапа предвыборного съезда "Единой России".

"Считаю, что нет", - сказал он, отвечая на вопрос о том, выработан ли в России коллективный иммунитет к коронавирусу.

Врач пояснил, что по данным эпидемиологов, в среднем необходимо вакцинировать около 80% населения, для формирования коллективного иммунитета к вирусу. Помимо этого, необходимо повсеместное развитие программы реабилитации больных, перенесших данную болезнь, передает ТАСС.