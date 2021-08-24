СМИ: Байден допустил возвращение США в Афганистан

Газете New York Times удалось через источники в Белом доме выяснить, что президент США Джо Байден в ходе виртуального саммита G7 по ситуации в Афганистане допустил возможность продолжения американской миротворческой миссии на афганской земле.

"Президент заявил, что есть возможность продления этой миссии", - приводит газета информацию своего источника.

Тем не менее, пока что Байден настроен вывести последних американских военных из Афганистана 31 августа. "Он намерен сделать это, ссылаясь на высокий риск террористического нападения", - уточнил источник NYT.