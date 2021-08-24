В Москве выпадет 20% месячной нормы осадков

Дожди придут в Москву в среду во второй половине дня, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, отметив, что наиболее интенсивными осадки они будут в четверг: выпадет до 20% месячной нормы.

"Самые интенсивные дожди прошумят в столице и окрестностях в четверг, особенно в ночь", - сказал он, отметив, что в общей сложности на город прольется до 15 мм осадков, то есть 20% месячной нормы осадков (77 мм).

"С запада подойдет контрастный атмосферный фронт, который принесет с собой сильный ветер, ливни и град. Пик непогоды прогнозируется примерно на 18-19 часов", - сказал он.